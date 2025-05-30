Bülent Yıldırım’dan Gazze Yürüyüşü Daveti

İHH BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze’de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin ağır yaralandığı İsrail’in saldırısına karşı 1 Haziran’da yapılacak yürüyüşe tüm halkı davet etti. Vakfın Fatih’teki merkezinde düzenlenen basın toplantısında Yıldırım, 28 Mayıs’ta gerçekleşen saldırıda vakıf çalışanlarının hayatını kaybettiğini belirtti.

1 HAZİRAN’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Yıldırım, hem Mavi Marmara’ya yönelik saldırının 15. yıl dönümü hem de şehit düşen vakıf üyeleri anmak amacıyla “Her Adım Gazze ve Kudüs İçin” temasıyla 1 Haziran Pazar günü yürüyüş yapacaklarını ifade etti. Yıldırım, “Gazze’de sıcak yemek çıkarıyoruz. Hiç durmadı bu. Bu tabii ki zalim İsrail’i tedirgin etti. Fakat bütün dünyanın tepkisine rağmen Amerika silahıyla vuruldu.” dedi. Saldırının detaylarını aktaran Yıldırım, aracın dronla hedef alındığına dikkat çekerek, “Bu silah önce arabayı deldi. İçinde basınç oluşturdu ve yüzlerce bıçak çıkararak arkadaşlarımızı parçaladı.” şeklinde konuştu.

TEPKİLERİNİ MİTİNGLERLE GÖSTERECEKLER

Yıldırım, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten itibaren toplam 452 yardım kuruluşu çalışanının vurularak öldürüldüğünü kaydetti. “Dünyada hain veya korkakların olduğunu” belirten Yıldırım, bu kişilerin silah verenler ve göz yumanlar olduğunu ifade etti. Pazar günü gerçekleştirecekleri yürüyüşle tepkilerini ortaya koyacaklarını anlatan Yıldırım, “Mavi Marmara’nın vurulma yıl dönümü 31 Mayıs’tır. Bu tarih cumartesiye geldiği için biz pazara aldık.” dedi. Yürüyüşün saat 14.00’te Fatih Camisi’nden başlayarak Ayasofya’ya kadar süreceğini açıkladı.

Yıldırım, İsrail’in Türk kuruluşlarını hedef almasına karşı “Öyle bir ses verelim ki sesi Tel Aviv’den duyulsun.” ifadesini kullanarak, etkinliklerin dünya genelinde devam edeceğini belirtti.