Bulgar Tır’ı Yolda Devrildi, Araç Hasar Gördü

KAZANIN AYRINTILARI

Balıkesir’den Bulgaristan’a gitmek üzere hareket eden Bulgaristan plakalı bir tır, Balıkesir – Bursa kara yolunun 37’nci kilometresinde devrildi. Olay yerine ulaşıldığında, Bulgar uyruklu sürücünün kullandığı tırın henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktığı ve yol kenarına yan yattığı öğrenildi.

YOLDAKİ ETKİLERİ

Kaza sırasında sürücünün herhangi bir yaralanma yaşamadığı bildiriliyor. Ancak, tırda ve içindeki dış cephe kaplama malzemelerinde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapandı, ancak tırın kaldırılması için gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.