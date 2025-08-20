Bulgaristan Başbakanı Destek Vereceğiz

ÇEVİRİM İÇİ GÖRÜŞME DETAYLARI

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko ile çevirim içi video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlar Kurulu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jelyazkov ve Sviridenko’nun görüşmesinde, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu ile Rus saldırılarına karşı Ukrayna’ya desteği sürdüreceği vurgulandı.

UKRAYNA’YA DESTEK VURGUSU

Açıklamada, Jelyazkov, Bulgaristan’ın Ukrayna’nın Avrupa entegrasyonunun en büyük destekçilerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Kiev’e Avrupa yolunda yardımcı olmaya hazırız ve entegrasyon sürecindeki değerli deneyimlerimizi paylaşacağız. Bulgaristan, Ukrayna’nın geleceğinin AB’de olduğuna ve Avrupa entegrasyonunun tüm bölge için refahın temeli olduğuna inanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ZORLUKLARINA KARŞI BAĞLILIK

Başbakan Jelyazkov, Ukrayna’nın devam eden jeopolitik güvenlik zorlukları ve Rus saldırılarına rağmen AB ile ilgili kilit reformlara yönelme konusundaki güçlü bağlılığını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bulgaristan’ın Ukrayna’ya olan sarsılmaz desteğini vurgulayan Jelyazkov, barış sağlama müzakerelerinin adalet, egemenlik ve güvenlik garantileri ilkelerine dayanması gerektiğini ifade etti.

YENİDEN İNŞA SÜRECİNE KATKI

Jelyazkov, “Barış sadece savaşın sona erdirilmesi değil, Avrupa ve Ukrayna’nın uzun vadeli istikrarı, güvenliği ve refahının sağlanmasına da garanti oluşturması gerekir.” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşa ve reform sürecine katkı sunma konusunda da hazır olduklarını belirtti.