Bulgaristan’da 2025 U20 Dünya Şampiyonası

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK SPORCULAR

Bulgaristan’da 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, üç farklı stilde toplam 30 sporcu ile temsil edilecek. Serbest stil, kadınlar ve grekoromen branşlarında mindere çıkacak olan milli güreşçiler, Dünya şampiyonluğunu hedefleyecek.

SERBEST STİL KADROSU VE TEKNİK HEYET

Serbest stil kadrosu şu şekildedir: 57 kilo Nurettin Emin Kapal, 61 kilo Hacı Zade, 65 kilo Abdullah Toprak, 70 kilo Umut Talha Uslu, 74 kilo Aslan Öztürk, 79 kilo Süleyman Efe Şanlı, 86 kilo Ahmet Yağan, 92 kilo Hamza Ali Küçük, 97 kilo İbrahim Benekli ve 125 kilo Sertaç Aksoy. Takımın teknik sorumluluğunu Nesrullah Baysal üstleniyor ve antrenör kadrosunda Mehmet Ozmuş, Ender Coşkun, Abdülhamit Altun ve Nazım Kara yer alıyor. Masör ise Osman Ok.

KADINLAR KADROSU

Kadınlar takımı şu şekilde oluşuyor: 50 kilo Songül Kavak, 53 kilo Şevval Çayır, 55 kilo Tuba Demir, 57 kilo Büşra Cengiz, 59 kilo Sevim Akbaş, 62 kilo Büşra Efe, 65 kilo Beyza Nur Akkuş, 68 kilo Ayşe Erkan, 72 kilo Haticenur Sarı ve 76 kilo Elmira Yasin. Teknik sorumlu olarak Erhan Dik görev yapacak, antrenörler ise Erdem Yiğit, Habip Halepli, Yakup Yağcı ve Burcu Kebiç. Masöz Dilan Kaya.

GREKOROMEN STİL KADROSU

Grekoromen stil kadrosu ise aşağıdaki gibidir: 55 kilo Mehmet Hanifi Sarp, 60 kilo Ömer Altaş, 63 kilo Murat Arıkoğlu, 67 kilo Abdullah Keskin, 72 kilo İbrahim Özdemir, 77 kilo Yusuf Emirhan Tosun, 82 kilo Ömer Faruk İldeş, 87 kilo Yasin Çakır, 97 kilo Emir Ömer Bozdağ ve 130 kilo Cemal Yusuf Bakır. Bu branşın teknik sorumlusunu Yunus Emre Çömlekçioğlu yürütürken, antrenörler Uğur Tüfenk, Rahman Bilici, Ömer Aytekin ve Veysel Toprak. Masör Mevlana Ketancı olarak görev alıyor.

Milli güreşçilerin uluslararası alanda temsil edecek olmaları, ülkemiz için büyük bir önem taşıyor.