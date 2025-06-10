Bulgaristan’da 5 Huzurevinde 205 Yaşlıya Eziyet Edildi

YAŞLILARA YAPILAN İŞKENCELER TEK TEK AÇIKLANDI

Bulgaristan’da 5 huzurevinde 205 yaşlıya işkence yapıldığı tespit edildi. Adalet Bakanlığından gelen açıklamada, Eski Zağara ve Varna şehirlerindeki yasa dışı hizmet veren 5 huzurevine operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “5 huzurevinde 205 yaşlıya eziyet edildiği” kaydedildi. İşkence gören yaşlılara ait fotoğraflar paylaşıldı ve bu fotoğraflarda bakımsızlıktan zayıflamış yaşlıların ayaklarından bağlandığı, yatakların altında yatırıldığı görüldü.

BULGARIA’DAKİ HUZUREVLERİ KORKU EVİNE DÖNÜŞTÜ

Adalet Bakanı Georgi Georgiev, basına yaptığı açıklamada, huzurevlerinin “korku evlerine” dönüştüğünü ifade etti. Georgiev, “Buradaki insanlar uyuşturulup yataklarına bağlanmış, eziyet çekmiş ve işkence görmüşler.” diye konuştu. Bazı yaşlıların hastaneye kaldırıldığı ve diğerlerinin farklı yerlere nakledildiği bilgisi verildi. Bakan, “Böyle bir dehşet şimdiye kadar kimse görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar.” dedi.

KAÇAK HUZUREVLERİ KAPATILACAK

Georgiev, huzurevlerindeki yaşlıların esir gibi tutulduğunu ve acımasız muamele gördüğünü belirtti. Kapıların kilitli olduğunu, pencerelerin iç kolunun söküldüğünü, hijyen koşullarının kötü olduğunu, yatak çarşaflarının olmadığını ifade etti. Yaşlıların telefonlarının alındığını, dış dünyayla bağlantılarının koparıldığını ve kimlik kartlarının elinden alındığını söyledi. Sürekli sağlık bakımının bulunmadığını, doktorların yalnızca birinin öldüğünde geldiğini ve kalifiye olmayan kişilerin yaşlılara belirsiz ilaçlar enjekte ettiğini dile getirdi. Georgiev, kaçak huzurevlerinin kapatılacağını ve sıkı denetimlerin devam edeceğini bildirdi.