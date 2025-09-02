Bulgaristan’da Dostluk Sergisi Açıldı

ULUSLARARASI DOSTLUK SERGİSİ AÇILDI

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Kültür Bakanlığı’na ait Sredetz Galerisi’nde 6. Uluslararası Dostluk Sergisi kapılarını açtı. “Ruhun Rengi ve Şiiri” temasıyla düzenlenen sergide, aralarında büyük bir kısmının Türk olduğu 45 sanatçının eserleri sergileniyor. Tablolar arasında Almanya, Romanya ve ev sahibi Bulgaristan’dan sanatçıların eserleri de yer alıyor.

SANATÇILARIN ETKİSİ ÖNEMLİ

Açılışta konuşan serginin küratörü ve ressam Rafiye Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Burada simgesel eserleriyle katılan her bir sanatçının kendisinden bir etki bırakacağından eminim.” dedi. Karaca ayrıca, serginin Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda da gösterileceğini belirtti.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, serginin açılışında ikili ilişkileri vurguladı. Uyanık, “Biz dostumuz ve müttefikimiz Bulgaristan’la her alanda çok mükemmel ilişkilere sahibiz.” diyerek, kültürel faaliyetlerin ilişkilerde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Uyanık, “Bu kültür ve tanıtım faaliyetleri dostluğumuzu pekiştiriyor. İnsanlarımızın birbirlerini daha iyi tanımalarına vesile oluyor.” şeklinde konuştu.

RESİMLERİYLE DUYGULARINI İFADE EDİYORLAR

Sergide “Leyla” isimli eseri ile yer alan ressam Filiz Şahin, Bulgaristan’da ilk kez bulunduğunu belirterek, “Sanatın birleştirici gücünden yararlanarak burada dostlarla tanışma fırsatı elde ettim.” dedi. Şahin, resimlerinin dışavurumcu tarzda olduğunu ve yalnızlık, geçmişe yolculuk gibi temalar kullandığını dile getirdi.

Ayrıca Berna Bozkurt, eserlerinde lotus çiçeği mecazını kullandığını aktararak, “Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği Sofya’da bulunmak, onun anılarını yad etmek benim için çok kıymetli.” ifadelerini kullandı. Sergi, 5 Eylül’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.