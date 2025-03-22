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Bulgaristan’da Kaçak Altınlarla Yakalanan Sürücü

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ROMANYA’DAN GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN SÜRÜCÜDÜN YAKALANDIĞI DURUM

Romanya’dan Türkiye’ye TIR ile geçiş yapmak isteyen M.O. isimli sürücü, sınırın karşısında bulunan Bulgaristan’ın Lesovo Gümrük Kapısı’nda çıkış yapmaya çalışırken Bulgar gümrük memurları tarafından gerçekleştirilen detaylı bir incelemede, ayakkabılarında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde sarılı şekilde yaklaşık 6 milyon euro değerinde 14 kilo 266 gram kaçak altın külçesi ele geçirildi.

ALTIN KÜLÇELERİNİ GİZLİ BİR ŞEKİLDE TAŞIDI

TIR sürücüsünün, altın külçelerini vücuduna yapıştırdığı ve ayakkabılarının içinde sakladığı belirlendi. Bulgaristan gümrüklerinde ilk kez, yalnızca bir kişi üzerinde bu kadar rekor seviyede kaçak altın ele geçirildiği öğrenildi. Sürücünün, Türkiye’den eşya almak amacıyla kargosuz olarak seyahat ettiği ifade edildi. Olayla ilgili olarak kaçak altınlar el konulurken, soruşturma başlatıldı.

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