Bulgaristan’dan Gelen Araç Yandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Bulgaristan’dan aldığı araçla Türkiye’ye giriş yapan bir kişi, motor arızası yaşayınca geri dönmek istedi. Ancak Bulgaristan gümrüğü, çalışmayan aracı kabul etmeyince vatandaş sinirlendi ve bu duruma çözüm olarak aracı ateşe vererek tepkisini gösterdi. Yangın, akşam saatlerinde İzmit ilçesinin Alikahya bölgesinde meydana geldi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, Bulgaristan plakalı aracıyla Türkiye’ye gelen şahıs, arızalanan aracını geri götürmek için hareket etti. Fakat Bulgar gümrüğünde araç, hareket kabiliyeti olmadığı için geri alınmadı. Bu durum üzerine sürücü, aracını Alikahya bölgesindeki boş bir alana götürerek üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

ŞAHSIN SEMPTOMLARI

Aracını yakan şahıs, ifadesinde yaşadığı duruma oldukça sinirlendiğini ve bu yüzden böyle bir karar aldığını söyledi. Olayın ardından yetkililer tarafından konu hakkında inceleme başlatıldı.