Haberler

Bulgaristan’dan Gelen Araç Yandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Bulgaristan’dan aldığı araçla Türkiye’ye giriş yapan bir kişi, motor arızası yaşayınca geri dönmek istedi. Ancak Bulgaristan gümrüğü, çalışmayan aracı kabul etmeyince vatandaş sinirlendi ve bu duruma çözüm olarak aracı ateşe vererek tepkisini gösterdi. Yangın, akşam saatlerinde İzmit ilçesinin Alikahya bölgesinde meydana geldi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, Bulgaristan plakalı aracıyla Türkiye’ye gelen şahıs, arızalanan aracını geri götürmek için hareket etti. Fakat Bulgar gümrüğünde araç, hareket kabiliyeti olmadığı için geri alınmadı. Bu durum üzerine sürücü, aracını Alikahya bölgesindeki boş bir alana götürerek üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

ŞAHSIN SEMPTOMLARI

Aracını yakan şahıs, ifadesinde yaşadığı duruma oldukça sinirlendiğini ve bu yüzden böyle bir karar aldığını söyledi. Olayın ardından yetkililer tarafından konu hakkında inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Şişli’de Tur Otobüsü Yangın Çıkardı

Şişli'de bir tur otobüsünde çıkan yangın, ön kısmını küle çevirdi. Yolcular hızlıca tahliye edilirken, park halindeki üç araç da hasar gördü. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Haberler

Türkiye Polonya’yı Geçerse Kimle Oynayacak?

Türk milli basketbol takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Yarı finale yükselirlerse tarihi bir galibiyet serisi elde edecekler.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.