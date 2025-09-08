Haberler

Bulgaristan’Dan Gelen Şahıs Aracını Yaktı

ARAÇ MOTOR ARIZASI YAŞADI

Bulgaristan’dan aldığı otomobille Türkiye’ye giriş yapan bir şahıs, araçta motor arızası yaşadığı için geri dönmek istedi. Ancak, Bulgar gümrüğü yürür vaziyette olmayan aracı kabul etmedi. Bunun üzerine şahıs, Alikahya bölgesinde bulunan boş bir alanda aracıyla ilgili radikal bir karar aldı.

ALEV ALEV YANGIN

Söz konusu sürücü, aracı üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, kısa süre içinde alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

SINIRLI HAZIRLIKLAR

Olayın ardından şahıs, ifadesinde yaşadığı stres sebebiyle bu radikal kararı aldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmit’in Alikahya bölgesinde meydana gelen bu olay, hem çevredekiler hem de yetkililer üzerinde şaşkınlık yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Haberler

