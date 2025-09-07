Bulgaristan Enerji Bakanı: 200 Yıllık Kâr Türk Tarafına Devredildi

ENERJİ ANLAŞMASI KRİZİ

Bulgaristan’ın doğalgaz alanında faaliyet gösteren devlet işletmesi Bulgargaz ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında 2023 yılında yapılan uzun vadeli enerji anlaşması, Bulgaristan’da ciddi bir krizi tetikledi. Anlaşma, 13 yıl süresince her yıl Türkiye’den 1,5 milyar metreküp doğalgaz satın alma taahhüdünü içeriyor. Ancak, sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca 1,5 yıl geçtikten sonra Bulgargaz’ın ödeme güçlüğü çekmesi, enerji arz güvenliği açısından ülke genelinde kaygılara yol açtı.

GAZ AKIŞI KESİLDİ

Bulgargaz’ın Türkiye’den aldığı doğalgaz ödemelerini durdurmasının ardından BOTAŞ, şirkete olan gaz akışını tamamen durdurdu. Bulgargaz’ın 4 milyar liranın üzerinde borcu olduğu öğrenildi. Ekonomik zorluklar içinde olan Bulgargaz, sözleşmeden çekilmesi durumunda bile taahhüt ettiği gaz alım miktarının bedelini ödemek zorunda olduğu için hükümetin müdahalesi gerekiyor.

BULGARİSTAN’TAN SERT ELEŞTİRİLER

Bulgaristan Enerji Bakanı Jeco Stankov, durumu değerlendirdiği basın toplantısında anlaşma ile ilgili sert eleştiriler yaptı. Bakan Stankov, “Bu sözleşme, devlet şirketimizi ve ülkemizi dezavantajlı konuma getirdi. Bulgargaz, önümüzdeki 200 yıl boyunca elde edeceği kârı Türk tarafına devretmiş durumda.” dedi.

YENİ MÜZAKERE SÜRECİ

Anlaşmada fesih maddesinin bulunmadığını ve mevcut koşulların ülke ekonomisi üzerindeki yükünü vurgulayan Stankov, önümüzdeki günlerde Türkiye ile yeni bir müzakere sürecine girileceğini de açıkladı. Bu gelişmeler, Bulgaristan için önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.