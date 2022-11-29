Bulgaristan, Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti

Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti.

Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada karar çıktı.

Dört saat süren duruşmada Göktaş’ın avukatları, müvekillerinin sağlık durumunu mazeret göstererek iade talebinin reddini istedi.

Hakim, “Mahkeme, İade Yasası ve Avrupa Tutuklama Emri’nde geçen ret gerekçelerinin mevcut olduğunu tespit etti” dedi. Ayrıca Göktaş’a yönelik “suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla açılan davada “zaman aşımına” karar verildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül’de Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.

NECİP HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ

Bulgaristan’dan Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine ret – 1Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

Akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı FETÖ’nün sözde “cemaat” olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi. “Gülen cemaati”nin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, “Köstebek” isimli kitabında “Gülen cemaati”nin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı “Fetullahçılar” olarak tanımladı.

Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde başından vurularak öldürüldü.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi.