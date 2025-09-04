Bulgaristan İspanya Maç Özeti İzleyin!

Haberler

Dünyanın dört bir yanında futbolseverler, Dünya Kupası heyecanını yaşamaya devam ediyor. Bulgaristan ile İspanya arasındaki maçı kaçıranlar, geniş maç özetleriyle ve maçın önemli anlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle, “Bulgaristan İspanya maçı özeti izle!” aramaları artıyor. Detaylar…

Bulgaristan İspanya maç özetini izlemek için haber detaylarında yer alan Bulgaristan İspanya özet kısmından ulaşabilirsiniz. Burada, Bulgaristan İspanya geniş özetini ve dikkat çeken önemli anları görebilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

Bulgaristan İspanya maç özeti, maçın ardından EXXEN Spor’un YouTube kanalında yayınlandı. Maç, 3-0’lık bir skorla İspanya’nın üstünlüğüyle sonuçlanırken, canlı yayın da EXXEN üzerinden yapıldı.

