BULGARİSTAN İSPANYA MAÇININ YAYIN DURUMU

Bulgaristan İspanya karşılaşması için heyecan giderek artıyor. 2026 Dünya Kupası Eleme mücadelesi öncesinde, “Bulgaristan İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu akıllarda yer alıyor. Ancak, bu maç için Türkiye’de herhangi bir yayın bilgisi mevcut değil. Mücadele saat 21.45’te başlayacak.

İSPANYA’NIN ADAY KADROSU

İspanya’nın maçta mücadele edecek olan aday kadrosu oldukça dikkat çekici. Kaleci pozisyonunda Unai Simón, David Raya ve Álex Remiro yer alıyor. Defans hattında ise Dani Carvajal, Pedro Porro, Robin Le Normand gibi isimler bulunuyor. Orta sahada Rodri, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz gibi oyuncular forma giyecekken, forvet hattında Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal ve Ferran Torres gibi önemli isimler yer alıyor.

Maç öncesinde takımların performansları ve grup durumu, karşılaşmanın sonucunu belirlemede etkili olacaktır. Taraftarlar, maç için sabırsızlanıyor.