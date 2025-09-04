Haberler

Bulgaristan İspanya Maçını EXXEN’den İzleyin

CANLI YAYIN DETAYLARI

Bulgaristan İspanya maçı, heyecanı ekran başında yaşamak isteyenler tarafından canlı izlenmek isteniyor. Maçın detaylarıyla ilgili bilgi almak isteyenler, Bulgaristan İspanya maçı canlı yayın başlığı altında toplanan bilgilere göz atabilirler. Bu sayede, Bulgaristan İspanya maçı canlı izleme keyfini rahatlıkla yaşayabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

İZLEME PLATFORMLARI

Bulgaristan İspanya maçı, EXXEN üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Maç, bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Mücadele, Sofya’da bulunan National Stadium Vasil Levski Stadyumu’nda gerçekleşecek.

ÖNEMLİ

TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve görüşlerini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da yeni hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

