Bulgaristan, Tahran Büyükelçiliği’ni Kapatıyor

BULGARİSTAN TAHİRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATTI

Bulgaristan, Tahran’daki büyükelçiliğini kapattığını resmen duyuruyor. Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov, Tahran’daki büyükelçilikteki çalışanların tahliye edildiğini ifade ediyor.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASININ YERİ ÖNEMLİ

Başbakan Zhelyazkov, büyükelçilik binasının, İsrail’in Tahran’daki sivillerin tahliye edilmesi gerektiğine dair uyarılarının yapıldığı bir bölgeye yakın konumda olduğunu belirtiyor. Bu durum, Bulgaristan’ın aldığı kararın arka planını oluşturuyor.