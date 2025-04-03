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Bullring’de Yaşanan Olay Sosyal Medyada Yayıldı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Birmingham’da bulunan Bullring Alışveriş Merkezi’ndeki foto kabininde yaşanan bir vaka, sosyal medya üzerinde büyük bir yankı buldu. Geçtiğimiz günlerde bir grup genç tarafından kaydedilen görüntüler, alışveriş merkezinin kalabalık bir kısmında beklenmedik bir sahneyi gözler önüne serdi. Video kaydında, kapalı olan foto kabininin etrafında toplanan bir grup genç, aniden perdenin açılmasını sağlayarak içerideki çifti müstehcen bir halde görüntüledi.

Görüntülerin Yayılması

Perde açıldığında çift, mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin farkına vararak telaşla perdenin kapanmasını sağladı. İlk olarak Snapchat platformunda paylaşılan görüntüler, hızla diğer sosyal medya mecralarına da yayıldı. Paylaşımda “Bullring’in foto kabininde çılgın şeyler oluyor” ifadesi dikkat çekti. Olayın yaşanmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcıları duruma ilişkin eğlenceli yorumlar yaptı.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENTİSİ

İngiliz The Sun gazetesi, konu ile ilgili olarak alışveriş merkezi yönetiminden ve Birmingham polisinden yorum talep etti. Uzmanlar, kamuya açık alanlarda benzer hareketlerin hukuki sonuçları olabileceği ve alışveriş merkezi gibi herkesin bulunduğu mekanlarda bu tür davranışların uygunsuz olduğunu belirtiyor. Ancak, yetkililerden hâlâ resmi bir açıklama gelmedi.

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