Bulls GSYo, Altınay’a Yatırım Yaptı

HALKA ARZ SONRASI İKİNCİ YATIRIM

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bulls GSYO), halka arz sonrasında savunma sanayinde ikinci yatırımını gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, Altınay Savunma Teknolojileri’ne 250 milyon TL yatırım yaparak, hisselerinin yüzde 1,77’sine sahip oldu. Geçen şubat ayında halka arz sürecini tamamlayan Bulls GSYO, yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Yatırım stratejisi çerçevesinde önceliği savunma sektörüne veren şirket, Altınay Savunma Teknolojileri’ne yaptığı yatırımla bu alandaki hamlesini genişletmiş oldu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Altınay Savunma Teknolojileri, Türkiye savunma sanayinin millileşmesi açısından kritik öneme sahip Altay Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN ve Milli Gemi MİLGEM gibi projelere milli katkısı ile tanınıyor. Son olarak Altınay Savunma Teknolojileri’nin alt markası TAAC, Milli Muharip Uçak KAAN için yerli iniş takımı geliştirerek önemli bir başarıya daha imza atarken, Türkiye’nin havacılık alanında dışa bağımlılığını azaltmaya büyük katkı sağladı.” ifadelerine yer verdi.

SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARI ÖNCELİĞİMİZ

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, konu ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “Ülkemizde ve dünyada büyük yankı uyandıran projelere katkı sağlayan Altınay Savunma Teknolojileri’ne yatırım yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Halka arzla birlikte yatırımcılarımıza verdiğimiz taahhütler ve yatırım stratejimiz kapsamında yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yatırım stratejimizde sosyal sorumluluk misyonu içeren şirketlere öncelik vererek diğer GSYO’lardan ayrışıyoruz. Savunma sanayi girişimleri odak noktamız. TİTRA Teknoloji’nin ardından savunma sanayi alanında ikinci yatırımımızı gerçekleştirdik.”

Akkaya, “Altınay Savunma Teknolojileri bugüne kadar geliştirdiği çeşitli projeler ile ülkemizde savunma sektörünün yerlileşmesinde önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Son olarak Türkiye’nin, Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağının ihracatını kapsayan 10 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atması hepimizi gururlandırdı. Bu anlaşma, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. KAAN için geliştirdiği yerli iniş takımı ile ülkemizin havacılık alanındaki dışa bağımlılığını azaltan Altınay Savunma Teknolojileri de bu başarıda önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla böylesine stratejik projelere katkı sağlayan bir gruba yatırım yapmak ve bu milli başarının bir parçası olmak bizleri çok heyecanlandırıyor. Ayrıca gelecek dönemde yapacağımız yatırımlara ilişkin bizleri motive ediyor.”

SAVUNMA SANAYİNE DESTEK

Akkaya, “Savunma sanayinde yerli ve milli teknolojinin gelişiminin önemini göz önünde bulundurursak, bu alandaki girişimlere verilecek her desteğin, savunma sanayimize ve Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Bulls GSYO olarak, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin vizyonuna değer katacak, sanayimizin her alanında ‘yerli ve millileşmesine’ katkı sağlayacak girişimleri desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.