Bulls GSYo, Altınay Savunma’ya Yatırım Yaptı

HALKA ARZ SONRASI YENİ YATIRIM HABERİ

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bulls GSYO), halka arz sonrasında savunma sanayinde ikinci yatırımını gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, Altınay Savunma Teknolojileri’ne 250 milyon TL yatırım yaparak, bu firmanın yüzde 1,77’sine ortak olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz şubat ayında halka arz sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan Bulls GSYO, yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. Yatırım stratejisi çerçevesinde savunma sektörüne öncelik veren şirket, Altınay Savunma Teknolojileri’ne yaptığı yatırımla bu alandaki hamlesini genişletti.

YATIRIM STRATEJİSİ VE ÖNEMLİ PROJELER

Bulls GSYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Altınay Savunma Teknolojileri’ne 250 milyon TL tutarında yatırım yaptığını kamuoyu ile paylaştı. Şirketin açıklamasında, “Altınay Savunma Teknolojileri, Türkiye savunma sanayinin millileşmesi açısından kritik öneme sahip Altay Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN ve Milli Gemi MİLGEM gibi projelere milli katkısı ile tanınıyor. Ayrıca, son zamanlarda Altınay Savunma Teknolojileri’nin alt markası TAAC, Milli Muharip Uçak KAAN için yerli iniş takımı geliştirerek önemli bir başarıya daha imza attı. Bu başarı, Türkiye’nin havacılık alanında dışa bağımlılığının azaltılmasına önemli katkı sağladı” denildi.

SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARI GELECEK HEDEFİ

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkemizde ve dünyada büyük yankı uyandıran projelere katkı sağlayan Altınay Savunma Teknolojileri’ne yatırım yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Halka arzla birlikte yatırımcılarımıza verdiğimiz taahhütler ve yatırım stratejimiz kapsamında yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yatırım stratejimizde sosyal sorumluluk misyonu içeren şirketlere öncelik vererek diğer GSYO’lardan ayrışıyoruz. Savunma sanayi girişimleri odak noktamız. TİTRA Teknoloji’nin ardından savunma sanayi alanında ikinci yatırımımızı gerçekleştirdik. Altınay Savunma Teknolojileri, geliştirdiği projelerle ülkemizde savunma sektörünün yerlileşmesinde önemli bir misyon üstlenmiş durumda.”

Küresel düzeyde büyük yankı uyandıran anlaşmaları da dile getiren Akkaya, “Son olarak Türkiye’nin, Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağının ihracatını da kapsayan 10 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atması hepimizi gururlandırdı. Bugüne kadarki ilk yurt dışı satışı ve en büyük savunma ihracatı özelliğini taşıyan bu anlaşma, dünyada da dikkat çekti. Altınay Savunma Teknolojileri, KAAN için geliştirdiği yerli iniş takımı ile ülkemizin havacılık alanındaki dışa bağımlılığını azaltmada önemli bir rol üstlendi. Dolayısıyla böyle stratejik projelere katkı sağlayan bir gruba yatırım yapmanın heyecan verici olduğunu vurgulamak isterim. Ayrıca, önümüzdeki dönem yapacağımız yatırımlara bizi motive ediyor. Savunma sanayinde yerli ve milli teknolojinin gelişiminin önemini göz önünde bulundurarak, bu alandaki girişimlere verilecek her desteğin savunma sanayimize ve Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Bulls GSYO olarak, Türkiye’nin vizyonuna katkı sağlayacak, sanayimizin her alanında ‘yerli ve millileşmesine’ destek olacak girişimleri desteklemeye devam edeceğiz.”