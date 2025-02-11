Bulls GSYO Talep Toplama Tarihleri Açıklandı

TALİP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

SPK’nın geçtiğimiz hafta onayladığı Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (GSYO) halka arzında talep toplama tarihleri netleşti. Belirlenen tarih aralıkları 14 Şubat Cuma ve 17 Şubat Pazartesi olarak açıklandı.

HALKA ARZ DETAYLARI

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki halka arzda, nominal değeri 1 TL olan paylar 12,18 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Toplamda 72 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Bu payların 68 milyon TL’si sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL’si ise ortak satışı olarak ayrılmış durumda.

Halka arzın büyüklüğünün 883 milyon 50 bin TL olarak öngörüldüğü belirtiliyor. Ayrıca, halka arzdan sağlanacak net gelirin 801 milyon 259 bin 898 TL olacağı tahmin ediliyor. Halka açıklık oranının ise yüzde 27,05 seviyesinde olabileceği ifade ediliyor.