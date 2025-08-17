Bulls Yatırım İzmir’de Şube Açtı

İKİNCİ ŞUBE AÇILIŞI İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İzmir’deki ikinci şubesini Konak’ında 16 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen bir törenle açtı. Açılışta, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya konukları ağırladı ve İzmir iş ve finans camiasından birçok isim etkinliğe katılım sağladı. Akkaya, konuşmasında İzmir’in Türkiye ekonomisindeki stratejik önemine işaret ederek, “İzmir, tarihi boyunca ticaretin, üretimin ve yenilikçi girişimlerin merkezi olmuştur. Turizm ve sanayide yüksek büyüme potansiyeline sahip. Biz de Bulls Yatırım olarak bu dinamik yapıya katkı sunmayı, hem bireysel yatırımcılarımıza hem de kurumsal müşterilerimize en güncel finansal çözümleri sunarak İzmir’in ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

ŞİRKETİN BÜYÜME PERFORMANSI VE HEDEFLERİ

Akkaya, şirketin büyüme performansı ve gelecek stratejileri hakkında da şunları belirtti: “Bulls Yatırım olarak son iki yılda en hızlı büyüyen aracı kurumlardan biri olduk. 2024 yılında özkaynak büyümesinde sektör liderliğine, kârlılıkta da en üst sıralara yükseldik. 2025–2027 projeksiyonlarımızda da aynı ivmeyi koruyarak yatırımcılarımız için değer üretmeye devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız İzmir şubemiz, bu vizyonumuzun en güçlü temsilcilerinden biri olacak. Şu anda 10 şubeye ulaştık; önümüzdeki dönemde Kıbrıs dahil yeni açılışlarla 2025’te şube sayımızı 13’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sloganımızda da söylediğimiz gibi, yatırımlarınız değer bulsun.”

YATIRIMCI STRATEJİLERİ VE FAİZ İNDİRMELERİNİN ETKİSİ

Finansal piyasalara dair görüşlerini de aktaran Akkaya, faiz indirimlerinin borsa ve sermaye piyasaları üzerindeki olumlu etkisini vurguladı. “Son dönemdeki faiz indirimlerinin piyasaya yansımasını net şekilde görüyoruz. Yatırımcıların güçlü nakit akışı ve temettü verimi olan şirketlere odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç, sermaye piyasalarında yeni bir ivme yaratıyor. Önümüzdeki dönemde halka arzların da yeniden hız kazanmasını bekliyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi firmalarının halka arz konusundaki iştahını oldukça güçlü buluyoruz.” açıklamasında bulundu. Akkaya, Bulls Yatırım’ın kurumsal finansman ve halka arz alanında yer aldığını sözlerine ekleyerek, bölgedeki firmaların doğru sermaye piyasalarıyla buluşmasına yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

AÇILIŞ TÖRENİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Açılış etkinliği, davetlilerin yeni şube ofisini gezmesi ve Bulls Yatırım’ın sunduğu hizmetler ile teknolojik altyapısı hakkında bilgi edinilmesiyle devam etti. İş dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan sohbetler ve hatıra fotoğraflarıyla etkinlik son buldu. Bulls Yatırım’ın İzmir şubesinin, bölgedeki yatırım ekosistemine yeni bir soluk getirmesi ve yerel ile ulusal ölçekte ekonomik hareketliliğe katkı sağlaması bekleniyor.