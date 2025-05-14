Bunalımlı Genç, Oyuncak Tabanca İle Tehdit Etti

GENÇ BUNALIMA GİRDİ VE POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Aksaray’da bunalım yaşayan bir genç, oyuncak tabancayla pencereye çıkarak hem kendisini hem de polis ekiplerini tehdit etti. Polis, tabancanın gerçek olduğunu düşünerek çelik yelek giyerek evin içine girmeye karar verdi. Olay, Paşacık Mahallesi’nde gece yarısı gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki B.İ., ailesiyle birlikte yaşadığı evin odasına kilitlenerek bağırmaya başladı. Ardından eline aldığı oyuncak tabancayla pencereye çıkarak mahalleye seslendi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, durumun ciddiyetine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Gencin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu bilmeyen polis, tedirginliği artıran hareketler üzerine çelik yelek giymek zorunda kaldı. B.İ., polisleri ikna etmeye çalışan ekiplere hakaretler savurarak, “Hangi biriniz derdime derman oldunuz?” dedi. Genç, daha sonra dua ederek durumu kendi lehine çevirmek istedi.

AŞAĞILAMALARA RAĞMEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şahsın pencereden odaya dönmesiyle, çelik yelekli sivil polis memurları, ailesinin kapıyı açmasıyla birlikte daireye sızarak pusu kurdu. Gencin odadan çıkması üzerine, hem arkadan hem de önden aniden müdahale eden polis, B.İ.’yi etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan genç, kelepçelenip üst araması yapıldı. Yakalaması sonrası, “Hepinizi Allah’a şikayet edeceğim. Ben Atatürk’ün oğluyum,” diyerek tepki gösterdi.

OLAY YERİNDEN GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan B.İ., apartmandan çıkarılırken de bağırmayı sürdürdü. Merdivenlerden inerken, basın mensuplarına “Çekmeyin” diyerek tepki gösterdi. Hala kelepçeli durumda, polis memurlarına “Ağabey ben kötü bir insan değilim,” şeklinde dileklerde bulundu. Polis ekipleri, elindeki tabancayı inceledi ve oyuncağını belirledi. Gözaltındaki şahıs ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari işlem yapıldı.