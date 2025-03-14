Bungalov Yangını Gebze’de Söndürüldü

BUNGALOWDA YAŞANAN YANGIN DAHA FAZLA HASAR YAPAMADI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, alev alev yanan bir bungalov, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Denizli Göleti Barajı mevkiinde yer alan bungalovda meydana geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

EĞİTİM VEREN EKİPLER ALEVLERLE MÜCADELE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için hemen çalışmalarına başladı. Ahşap yapıyı saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak bungalov, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen bungalovla ilgili olarak inceleme başlatıldı.