“Bungalovda Gizli Kamera Gelişmesi”

OLAYIN BAŞLANGICI VE İHBAR

İstanbul’dan ailesiyle birlikte tatil için Sapanca ilçesi Uzunkum mahallesindeki bir bungalov işletmesine giden M.K., evin tavan aydınlatma lambalarından birinin farklı bir görünüme sahip olduğunu fark ettiğinde gizli kamera bulunduğunu anladı. M.K. hemen polisi arayarak durumu bildirdi ve işletmeden şikayetçi oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, işletmede detaylı bir inceleme yaptı ve işletme sahibine ait tüm dijital materyallere el koydu.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. ile ortağı olduğu iddia edilen arkadaşı Tansel S. tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri ise dikkat çekti. Hüseyin K. ve Tansel S. verdikleri ifadelerde, “Sapanca’da üç bungalov yapıp ticarete başladık” dedikleri ve gizli kameraya dair bilgileri olmadığını savundukları aktarıldı. Her ikisi de haklarındaki suçlamaları reddetti. İnternet üzerinden müşterilere bungalov kiraladıklarını belirttiler.

TELEFONLARDA BULUNAN MATERYALLER

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, gizli kamera ile ilgili bazı materyallerin bulunması üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı, “kuvvetli suç şüphesi” gerekçesiyle tutuklamanın gerçekleştiğini bildirdi. Şüphelilerin telefonları da kriminal inceleme için el konularak gönderildi.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Bu arada, odada kullanılan avizeden çıkan ampul görünümündeki kameranın Wi-Fi özelliği sayesinde canlı yayın yapabileceği belirlendi. Polis, hafıza kartı girişi bulunan gizli kameranın Wi-Fi üzerinden takip yapılabilmesi için internet bağlantısından da kriminal inceleme başlattı.

TESİSİN KAPATILMASI VE MÜHÜRLENMESİ

Sapanca Belediyesi ekipleri, söz konusu tesisin süresiz kapatıldığını duyurdu. Ayrıca, aynı bölgede bulunan ve 91 bungalovun yer aldığı, popüler bir zincir markaya ait işletme de gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığı için mühürlendi.