Bungalovda Gizli Kamera Skandalı!

Sakarya Valiliği, ilçede yer alan bir bungalovda gizli kameralarla izleme yapıldığına dair kamuoyunda yayılan iddialar üzerine harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda, işletme sahibi H.K. (31) ve bir çalışanı polis ekiplerince gözaltına alındı. H.K. işlemlerinin ardından adliyeye gönderilirken, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendi.

GİZLİ KAMERA SKANDALI

Son dönemlerde popüler tatil mekanlarından biri haline gelen Sapanca’da bir bungalovda gizli kamera olayı yaşandı. Bir aile, kiraladıkları bungalovda yatak odası ve jakuzinin üzerindeki ampülün içinde önce önce kırmızı bir ışık, ardından da kamerayı gördü. Geceliği 12 bin TL olan bu bungalov işletmesi, yaşanan bu skandal karşısında önceki müşterilerini suçlama yoluna gitti.