Bünyamin Bozgeyik 30 Ağustos’u kutladı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Bu mesajında, milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği bu büyük zaferin önemi üzerinde durdu.

AZİZ MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK AZMİ

Bozgeyik, “30 Ağustos, aziz milletimizin bağımsızlık ve istiklal azmini tüm dünyaya ilan ettiği, işgalcilere karşı kahramanca direniş sergilediği ve bu uğurda her türlü fedakarlığı göze aldığı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ordumuzla omuz omuza verilen mücadele, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan şanlı bir zaferle taçlanmıştır” şeklindeki sözleriyle bu önemli günü vurguladı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Milletvekili Bozgeyik, “Bugün bizlere düşen en önemli görev; 30 Ağustos’un miras bıraktığı milli ruhu, birlik ve beraberlik anlayışını aynı kararlılık ve inançla yaşatmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır” diyerek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİ

Ayrıca, “Milletimizin azmi, inancı ve çalışkanlığıyla Türkiye her alanda yükselmeye devam edecektir” ifadesini kullanarak, geleceğe yönelik olumlu bir bakış açısını dile getirdi. Mesajını, “Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” sözleriyle sonlandırdı.