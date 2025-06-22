Bünyamin Bozgeyik, Gençlerin Spora Yönlendirilmesi Gerektiğini Belirtti

BAŞARI TANIMI

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Gençlik Spor Voleybol Takımı’nın SMS Grup Efeler Ligi’ne yükselmesini “gençliğe yapılan yatırımların en güzel karşılığı” olarak nitelendiriyor. Bozgeyik, takımın sezon boyunca yanında yer alarak finalde de tribünde durdu. Bu başarı, Gaziantep’in spor alanında bir başka hikayesini ortaya koyuyor.

GENÇLERE YATIRIM MALZEMESİ

Gaziantep Gençlik Spor Voleybol Takımı, azim, disiplin ve özveri ile sürdürdüğü mücadelenin sonucunda Efeler Ligi’ne yükselmeyi başardı. Bu anlamlı zafer nedeniyle takımı tebrik eden Bozgeyik, “Gaziantep’imiz, sanayide, eğitimde ve kültürde olduğu gibi sporda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Gençlik Spor Voleybol Takımımızın Efeler Ligi’ne yükselmesi yalnızca bir sportif başarı değil; aynı zamanda gençliğe yapılan yatırımların, istikrarlı çalışmaların ve azmin ne denli önemli olduğunu gösteren somut bir sonuçtur. Sporcularımızı, teknik heyeti ve bu sürece emek veren tüm paydaşları gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu. Bozgeyik, gençlerin sporla ilişkilendirilmesi ve kentin spor altyapısının güçlendirilmesi için kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

POTANSİYELİ OLUMLU YANSITMA

Bozgeyik, gençlerin potansiyelini doğru yönlendirdiklerinde elde ettikleri başarının, “bu başarı sadece bugünün değil, yarının güçlü Türkiye’si için de çok değerli bir adımdır. Spora yapılan her yatırım, geleceğe atılan sağlam bir temeldir” sözleriyle ifade etti.

TAKIMLA YAN YANA

Bünyamin Bozgeyik, sadece destekleyen bir figür değil, aynı zamanda takımla birlikte yer alarak bütün kritik maçlarda tribünde bulunarak takımını destekledi. Özellikle Ankara’da gerçekleştirilen final mücadelesinde, sporcularla bir araya gelerek moral buluşması yaptı. Bozgeyik, oyunculara olan inancını ve desteğini bizzat gösterdi ve bu dayanışma, takımın motivasyonunu artırdı.