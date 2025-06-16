Bünyamin’i Kurtarmaya Çalışan Muhammed Öldü

OLAYIN DETAYLARI VE KURBANLAR

Şanlıurfa’da 3 gün önce sulama kanalına düşen Bünyamin Çiçek’i (12) kurtarmak için suya atlayan Suriyeli Muhammed El Hüseyin’in (25) cesedine ulaşıldı. Küçük Bünyamin’in kaybolmasıyla birlikte arama çalışmaları devam ediyor. Olay, geçen cumartesi akşamı saat 19.00 civarında, Şeyhçoban Mahallesi’nden geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında gerçekleşti. İddialara göre, kanalın kenarında yürüyen Bünyamin, dengesini kaybederek suya düştü.

KURTARMA ÇABALARI VE SONUÇLARI

Durumu fark eden Suriyeli Muhammed El Hüseyin, çocuğu kurtarmak amacıyla kanala atladı. Ancak her iki kişi de akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, 3 gün süren çalışmaların ardından, El Hüseyin’in cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Harran Regülatörü bölgesinde buldu. El Hüseyin’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hala ulaşılamayan Bünyamin Çiçek’in arama çalışmaları ise devam ediyor.