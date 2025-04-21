Bünyamin Saruhan Sulama Kanalında Bulundu

ŞANLIURFA’DA ÇOCUK CANSIZ BULUNDU
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kaybolan çocuk, sulama kanalında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Kırsal Aşağıcinpolat Mahallesi’nde yaşayan ve 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan’ın kaybolmasının ardından ailesi jandarmaya başvuruda bulundu.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve dalgıç polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, arama çalışmalarını özellikle sulama kanalında yoğunlaştırdı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, sulama kanalında Bünyamin Saruhan’ın cesedine ulaşıldı.
CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri tamamlandıktan sonra ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.