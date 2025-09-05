Bünyan’da Şoför Tırdan Atlarken Kurtuldu

ŞOFÖR, YANGINDAN KURTULDU

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen bir kazada, devrilen tırdan atlayarak kurtulan bir sürücü dikkatleri üzerine çekti. Alınan bilgilere göre, Kayseri-Bünyan yolunda yaşanan bu olayda, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 38 ALL 789 plakalı tırın önüne aniden bir ölü domuz çıktı. Bu durum sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Tır devrilmekte olduğunu fark eden sürücü, hızla atlayarak kurtulmayı başardı.

TIRDA YANGIN ÇIKTI

Tır, devrildikten sonra alev aldı. Durumun ihbar edilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

YARA ALMADAN KURTULDU

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, tedbir amacıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Tırda meydana gelen geniş çapta maddi hasar nedeniyle olay yerine çekici çağrıldı ve devrilmiş tır kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.