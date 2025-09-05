Bünyan’da Tır Devrildi, Sürücü Kurtuldu

KAZA ANINI KURTARAN ŞOFÖR

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir tır, kontrolden çıkarak devrildi ve yangın çıkmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre; Kayseri-Bünyan yolunda gerçekleşen kazada, sürücüsü bilinmeyen 38 ALL 789 plakalı tırın önüne bir ölü domuz çıktığı iddia ediliyor. Bu durum, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine yol açtı. Tırın devrileceğini fark eden sürücü, aracın içinden atlayarak kurtulmayı başardı.

ALEV ALAN TIR’IN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Yoldan çıkan tır, bir süre devrili kaldıktan sonra alev aldı. Olayın bildirilmesinin ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

ÖNLEM AMAÇLI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise tedbir amaçlı olarak sağlık kuruluşuna götürüldü. İlgili tır, meydana gelen geniş çaplı maddi hasar nedeniyle çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.