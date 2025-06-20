Burak Dakak, Genç Bir Yetenek

GENÇ OYUNCU BURAK DAKAK’IN HAYATI

Son zamanlarda Prens dizisindeki Fatih Sultan Mehmet karakteriyle dikkat çeken Burak Dakak, izleyicilerin ilgisini üstünde topladı. Oyunculuğu ve etkileyici performansıyla gündeme gelen Dakak hakkında; yaşı, kökeni ve şöhret bulma hikayesi gibi sorular merak ediliyor. İzleyiciler, “Burak Dakak kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, Burak Dakak hakkında bilmeniz gerekenler…

KÜÇÜK YAŞTA OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Burak Dakak, 8 Haziran 1998 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda oyunculuğa olan tutkusunu keşfeden Dakak, kariyerine erken yaşlarda başladı. Henüz 10 yaşındayken, 2008 yılında yayımlanan “Doğruluk Ekseni” adlı dizi ile ilk kez ekran karşısına geçti. Erken dönemde gösterdiği performans, onun hızlı bir şekilde tanınan bir yüz haline gelmesini sağladı.

EĞİTİMİ VE KİŞİSEL GELİŞİMİ

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Burak Dakak, eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam etti. Televizyon dizilerinde ve dijital platformlarda yer alan projelerle sıkça adından söz ettiren Dakak, sinema alanında da önemli başarılar elde etti.

Yer aldığı projelerde sergilediği benzersiz karakter yorumları ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken Burak Dakak, her yeni işinde oyunculuk yeteneklerini geliştirmeyi sürdürüyor. İşte, başarılı oyuncunun rol aldığı bazı projeler:

– Karadut (2024)

– Güzel Günler (2022)

– Tozluyaka (2022)

– Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (2022)

– Hayat (Sinema Filmi, 2022)

– Çukur – Akın Koçovalı (2019–2021)

– Gülperi – Hasan (2018–2019)

– Diriliş: Ertuğrul – Şehzade Giyaseddin Keyhüsrev (2017)

– Umuda Kelepçe Vurulmaz – Onur (2016)

– Muhteşem Yüzyıl : Kösem – Şehzade Mehmet (2015)

Burak Dakak, ayrıca Geniş Aile, Ezel, Benim Adım Gültepe ve Nizama Adanmış Ruhlar gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıkmıştır.