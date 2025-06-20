BURAK DAKAK VE LEYLA TANLAR’IN İLİŞKİSİ HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Son günlerde dikkat çeken isimler Burak Dakak ve Leyla Tanlar, özel hayatlarıyla yeniden magazin dünyasında öne çıktı. İkilinin evlilik iddiaları, sosyal medyada büyük yankı bulurken, hayranları “Burak Dakak ve Leyla Tanlar evlendi mi?” sorusunu sormaya başladı. Peki, gerçekte neler oluyor? İşte, son bilgilere dair detaylar…

İKİLİNİN AŞKI SETTE BAŞLADI

Başarılı oyuncular Burak Dakak ve Leyla Tanlar, son zamanlarda hem kariyerleri hem de özel yaşamlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. İkilinin aşk hikayesi, birlikte rol aldıkları “Güzel Günler” dizisinin setinde başladı. Dizide karşı karşıya gelen ikili, ilk etapta arkadaşlıklarını gerçek bir aşka dönüştürdü. 2023 yılı başlarında ilişkilerini kamuoyuyla paylaştılar ve sosyal medyada verdikleri samimi pozlar dikkat çekti. Ayrıca takipçileri “Burak Dakak ve Leyla Tanlar ne zaman sevgili oldu?” sorusunu sormaktan kendilerini alamadı. Setten başlayan bu arkadaşlık, zamanla oldukça özel bir ilişkiye evrildi.

EVLİLİK İDDİALARINA NET CEVAP

Gözlerden uzak bir özel yaşam sürmeyi tercih eden çift, magazin basınından uzak kalsalar da zaman zaman gündem oluşturuyor. İkilinin ilişkisi, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Burak Dakak ve Leyla Tanlar, 2023 yılında birlikte rol aldıkları dizide tanıştılar ve arkadaşlıkları kısa sürede ciddi bir aşka dönüştü. Eylül ayında aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir nişan töreninin ardından, sosyal medyada yayılan “Burak Dakak ve Leyla Tanlar evlendi” iddiaları büyük bir merak uyandırdı. Ancak ünlü çift, bu konuda net bir yanıt vererek henüz evlenmediklerini duyurdu. Evlilik planlarının bulunduğunu ancak nikah tarihinin henüz belirlenmediğini ifade eden çift, “Acelemiz yok, her şey zamanla olacak” şeklinde bir açıklamada bulundu.