Burak Deniz Ve Su Burcu İstanbul’a Döndü

FRANSA’DA DÜZENLENEN FUARDAN DÖNDÜLER

Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen uluslararası içerik fuarı MIPCOM’a katılan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, İstanbul’a bir gün önce geri döndü. Katıldıkları dizinin tanıtımını yapan ikili, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Deniz, etkinlik hakkında sorulara “Etkinlik güzel geçti, satışımızı yaptık” diyerek yanıt verdi.

ICARDİ’NİN SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİYOR

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin sosyal medya üzerinden paylaştığı bir fotoğraf, sağlık durumunu merak konusu yaptı. Icardi’nin, evinde özel olarak kurulmuş bir odada olduğu ve burada “hiperbarik oksijen tedavisi” aldığı öğrenildi. Yüksek basınç altında saf oksijen solunarak yaraların iyileşmesini hızlandırmayı amaçlayan bu tedavi yöntemi, kondisyonunu artırmak isteyen futbolculara da uygulanıyor.

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ’DE YENİ OYUN

Halil Babür’ün yazıp yönettiği “Linçler ve Dudaklar” adlı oyun, 6 Kasım’da 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Üsküdar Tekel Sahnesi’nde sahne alacak. Oyun, “eskimek” ve “uyum sağlamak” temalarını ele alıyor. Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, İlyas Özçakır ve Ceren Köse’nin yer aldığı oyun, festivalin ardından 4 Aralık’ta DasDas’ta ve 23 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

TAMİRAT TADİLAT EKİBİ İSTANBUL’DA

Maslak Oto Sanayi’de 120 ülkede yayınlanan ve 22. yılını kutlayan “Tamirat Tadilat” programının yıldızları Mike Brewer ve Marc Priestley, İstanbul’a geldi. İlk olarak Sultanahmet Camii ve Ayasofya’yı gezen ikili, daha sonra Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ne yöneldi.