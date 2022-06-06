Burak Elmas: Fatih Terim’e kızgınım

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik adam Fatih Terim’e kızgınlığını dile getirdi.

Vedaya hazırlanan başkan, “Fatih Terim bana, ‘Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim’ diye mesaj yolladı. Ona daha önce kırgındım, şimdi kızıyorum” dedi.

Galatasaray’da seçim yaklaşırken Başkan Burak Elmas çok çarpıcı açıklamalar yaptı. “Burak Elmas seçimi Fatih Terim sayesinde kazandı” şeklinde yapılan eleştirileri değerlendiren sarı kırmızılı kulübün başkanı, “Sanırım buna Fatih Terim de inanıyor. Bana bu ayrılıktan sonra haber yolladı arkadaşların vasıtasıyla. O da bu yoruma inanmış herhalde. ‘Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim’ diye mesaj yolladı. Fatih Terim’in genel kurulda kaç oyu var onun sayısını tespit etmedim” dedi.

KULÜBE ZARAR VERİLİYOR

Elmas, “Fatih Terim’e artık duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda. Kızgınım, Galatasaray adına kızgınım! Bana karşı G.Saray’a zarar verme pahasına bir mücadele verilirse ona kızarım” derken, “Fatih Terim’in geçmiş G.Saray’da yaşadığı dönemlerden çok farklı bir davranış sergiledim. Sonrasında yaptıklarıyla ilgili artık aynı hissiyatta olmadığımı söyleyebilirim. Mesaja ‘hayırlısı olsun’ dedim. Onunla ayrılığımız sadece saha içi sonuçlarıyla ilgili değildi” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR TACİRLERİ

> Biz dönemimizde Galatasaray’dan beslenmeye alışmış, bu beslenmeyi hak görmüş insanların yolunu tıkadık.

> Bana terbiyesizlik yapıldı. Bunlar G.Saraylılar. Fakat ben onlara Galatasaraylı da demiyorum. İktidar tacirleri!

> İktidara ulaşmak için verilen çirkin yöntemleri açıklamadık. Başkanlık dönemim bitince açıklayacağım.

> G.Saray’ı kullananları açıklayacağım. Kimlerle pazarlık yaptılar, kimlere yöneticilik için yalvardılar.

> Bana sabır gösterilmedi. Finansal yapı sihirli değnekle düzelmez. Projelerin devamına izin vermediler.

> Galatasaray’a üye olduğu için çocuğuna iş isteyen dolu insan var. Galatasaray’ı çiftlik olarak görüyorlar.