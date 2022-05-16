Burak Elmas’tan adaylık açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gerçekleştirilecek seçimlere değindi ve aday olmayacağını söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum” dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılılarda yaklaşan seçimlere dair açıklamalarda bulundu. Elmas, “Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum” dedi.

“Galatasaray Divan Kurulu’nda, Galatasaray başkanlık makamına hakaretler edildi ancak Divan Kurulu Başkanı bu hakaretleri kesmedi” diyen Elmas, “Metin Öztürk, Olağan Genel Kurul’u, kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Elmas, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay… Genel kurul iradesini hiçe saymış, ‘Kuruş değil, duruş’ tweetleriyle takipçi kazanmaya çalışan insanların yaptıklarına bakın. İbra edilmemelerine rağmen, 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray’ı yönetmeye devam ettiler”