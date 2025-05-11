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Burak Gören, Galibiyetten Mutlu Oldu

BAŞANRETRÖR BURAK GÖREN’İN AÇIKLAMALARI

Aliağa Petkimspor’un başantrenörü Burak Gören, Semt 77 Yalovaspor ile oynanan maç sonrasında takımının elde ettiği zaferin kendisini sevindirdiğini dile getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, rakibini 87-78’lik skorla yenerek önemli bir başarıya imza attı. Burak Gören, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, galip gelmenin kendileri açısından büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

GALİBİYET SEVİNCİ VE ANNELER GÜNÜ MESAJI

Gören, “En değerli varlıklarımız olan annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyorum. Semt 77 Yalovaspor’u, lige kattığı renk ve bugün sahada gösterdiği mücadele için tebrik ediyorum. Kendi adımıza kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı ve teknik ekibimi maça olan konsantrasyonları ve verdikleri mücadele için tebrik ederim” diyerek, galibiyetin yanı sıra Anneler Günü’ne de özel bir vurgu yaptı. İzmir’de gerçekleşen bu karşılaşma, hem takım için hem de taraftarlar için unutulmaz bir anı bıraktı.

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