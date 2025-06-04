Burak İnce, A Milli Takım’ı hedefliyor

HEDEFİ A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Ümit Milli futbolcu Burak İnce, her genç oyuncunun olduğu gibi A Milli Futbol Takımı’nda forma giymeyi hedeflediğini söyledi. Karadağ ile İstanbul’da oynanacak özel maç öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Burak İnce, kamp sürecinin güzel geçtiğini belirtti. “Egemen Korkmaz’ı oyunculuk zamanından beri biliyoruz. Hocamızın gelmesiyle güzel ve yoğun bir şekilde ilerliyoruz. Önümüzde iki maç var. O iki maçı kazanıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” diye konuştu.

MİLLİ TAKIMDAN FAYDALANMAK İSTİYOR

A Milli Takım, 21 yaşındaki futbolcunun en büyük hayallerinden biri. İnce, “Her genç oyuncu A Milli Takım formasını giymeyi hedefler. A Milli Takım’daki bütün oyunculardan bir şey kazanmak istiyorum. Hepsinden bir şey kapmaya çalışıyorum. Bütün maçlarını izlemeyi seviyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Burak İnce, kariyerinde bazı şeylerin beklediği gibi gitmediğini ifade etti. “Şu anda kariyerime devam ediyorum. Avrupa’da istediğim gibi bir sezon geçmedi. Küme düştüm. Önümüzde uzun yıllar var. Bu uzun yılları en iyi şekilde değerlendirip parlamak istiyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.