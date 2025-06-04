Burak İnce: “Her Genç Oyuncu, A MİLLİ Takım Hedefler”

BURAK İNCE’NİN AMACINI AÇIKLADI

Ümit Milli futbolcu Burak İnce, A Milli Futbol Takımı’nda oynamanın kendi hedefi olduğunu ifade etti. Karadağ ile gerçekleştirilecek özel maç öncesi antrenman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, kamp sürecinin iyi geçtiğine vurgu yaptı.

KAMP PERFORMANSINDAN MEMNUN

Burak İnce, “Egemen Korkmaz’ı oyunculuk zamanından beri biliyoruz. Hocamızın gelmesiyle güzel ve yoğun bir şekilde ilerliyoruz. Önümüzde iki maç var. O iki maçı kazanıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi. A Milli Takım’daki tüm oyunculardan faydalanmak istediğini belirten 21 yaşındaki futbolcu, “Her genç oyuncu, A Milli Takım formasını giymeyi hedefler. A Milli Takım’daki bütün oyunculardan bir şey kazanmak istiyorum. Hepsinden bir şey kapmaya çalışıyorum. Bütün maçlarını izlemeyi seviyorum” şeklinde konuştu.

KARİYER HEDEFLERİ

Kariyerindeki bazı süreçlerin beklediği gibi gitmediğini belirten İnce, “Şu anda kariyerime devam ediyorum. Avrupa’da istediğim gibi bir sezon geçmedi. Küme düştüm. Önümüzde uzun yıllar var. Bu uzun yılları en iyi şekilde değerlendirip parlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.