Burak Kapacak, Uzun Süredir Maç Oynamıyor

BURAK KAPACAK’IN SIKINTILI DÖNEMİ

Bursaspor’da gösterdiği performans sayesinde Süper Lig devlerinin ilgisini çeken ve 1 milyon 350 bin euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olan Burak Kapacak, kariyerinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. “Geleceğin starı” olarak tanımlanan Burak, tam 15 aydır sahalardan uzak kaldı.

KİRALIK DÖNEM ve PERFORMANS

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe’den Sivasspor’a kiralanan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Kırmızı-beyazlı forma ile toplamda 20 maça çıkarak 3 asistlik bir başarı gösterdi. En son 2 Şubat 2024 tarihinde Ankaragücü karşısında sahaya çıkan oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatma kararı aldı. Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe’ye geri dönen Burak Kapacak, bu sezon Sarı-lacivertli takımda forma şansını yakalayamadı.

SÖZLEŞME VE GELECEK

Tam 15 aydır hiçbir maçta yer alamayan Kapacak’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca toplam 128 maça çıkarken 8 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi. Burak Kapacak için önümüzdeki dönem nasıl şekillenecek merak konusu.