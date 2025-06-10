Burak Koçak Arkadaşında Bulundu

KAYBOLAN ÇOCUKTAN SEVİNDİREN HABER

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kaybolduğu haberleri gelen 13 yaşındaki Burak Koçak’tan iyi bir gelişme yaşandı. Ailesiyle saç tıraşı yüzünden yaşanan tartışmanın ardından evden kaçan Burak, yapılan yoğun aramalar sonucu arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.

ARKADAŞINDAN BULUNDU

Burak Koçak, Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi’nde, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı gün arkadaşının evinde bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalar sırasında, bir köpek evin içindeki kıyafet dolabında saklanan Burak’ı tespit etti. Bu durum, Burak’ın ailesine ve çevresine büyük bir sevinç yaşattı.