Haberler

Burak Koçak Arkadaşında Bulundu

KAYBOLAN ÇOCUKTAN SEVİNDİREN HABER

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kaybolduğu haberleri gelen 13 yaşındaki Burak Koçak’tan iyi bir gelişme yaşandı. Ailesiyle saç tıraşı yüzünden yaşanan tartışmanın ardından evden kaçan Burak, yapılan yoğun aramalar sonucu arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.

ARKADAŞINDAN BULUNDU

Burak Koçak, Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi’nde, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı gün arkadaşının evinde bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalar sırasında, bir köpek evin içindeki kıyafet dolabında saklanan Burak’ı tespit etti. Bu durum, Burak’ın ailesine ve çevresine büyük bir sevinç yaşattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Olay, Geçen Yıl 21 Temmuz’da Gerçekleşti. İzzet Demir, Sidar’ı Bıçakladı. Şimşek, Hastanede Kurtarılamadı. İzzet Demir, Tutuklandı. Dava Devam Ediyor. Mahkeme Duruşmayı Erteledi

Bayraklı'da dini nikahla yaşayan İzzet Demir, birlikte olduğu Sidar Şimşek'i av bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.
Haberler

İbn Haldun Üniv. Psikoterapi Merkezinden Proje

İbn Haldun Üniversitesi'nin Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kahramanmaraş depremlerinin ardından saha çalışmaları yapan profesyonel ve gönüllülerin deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak için çalıştaylar düzenleyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.