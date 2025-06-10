Burak Koçak Arkadaşında Bulundu

KAYBOLAN ÇOCUKTAN SEVİNDİREN HABER

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kaybolduğu bildirilen 13 yaşındaki Burak Koçak’tan iyi bir haber alındı. Ailesiyle saç tıraşı yüzünden yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan küçük çocuk, kayıp ihbarında bulunulduktan sonra yapılan aramalar neticesinde arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Burak Koçak, Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi’nde, arkadaşının evinde bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği arama esnasında, bir köpek tarafından evin içindeki kıyafet dolabında saklanırken bulundu.