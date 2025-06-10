Burak Koçak Bulundu, Aile Sevindi

ÖĞRENCİ BURAK KOÇAK’IN KAYBOLUŞU

Orhaneli ilçesinde bulunan Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden çıktı. Ancak Koçak, mahallenin meydanından hareket eden servise binmeyip okula gitmedi. Ailesi, akşam saatlerine kadar eve dönmeyince durumu fark ederek çevrede arama yapmaya başladı. Mahalledeki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesinde Koçak’a ait bir okul çantası bulan aile, hemen durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI

İhbarın ardından jandarma ekipleri, 1’inci gün itibarıyla arama çalışmalarına başladı. Burak Koçak’ın yolda yürürken çekilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de olayın araştırılması için kullanıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Jandarma Asayiş, Dalgıç Polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT ve KUMDAK gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi, Koçak’ın bulunması için çeşitli arama faaliyetleri gerçekleştirdi.

KOÇAK’IN BULUNMA ANI

Arama çalışmalarının 5’inci gününde Burak Koçak, sağ olarak bulundu. Olayın detayları ise dikkat çekti, zira Burak Koçak’ın kaybolmadan bir gün önce bayram tıraşı olmak amacıyla arkadaşlarıyla berbere gittiği öğrenildi. Ancak annesi Hanife Koçak ve amcası, “Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?” diyerek, evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarını tamamen kestikleri ifade edildi.