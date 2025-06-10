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Burak Koçak Bulundu, Ailesi Rahatladı

BURAK KOÇAK’IN KAYBOLDUĞU GÜN

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan Burak Koçak (14), arama çalışmalarının 5’inci gününde arkadaşının evinde sağ olarak bulundu. Orhaneli ilçesinin Altıntaş Mahallesi’nde ikamet eden Burak, ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı eğitim alıyordu. 5 Haziran sabahında okula gitmek üzere evden çıkan Burak, okul servisine binmeyerek evden ayrıldı. Ailesi, akşam saatine kadar eve dönmemesi üzerine çevrede araştırmalar yaptı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu bahçesinde Burak’a ait okul çantasının bulunduğunu gören ailesi, durumu gece vakti İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yapılan ihbarın ardından jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü itibarıyla arama çalışmalarına başladı. Burak Koçak’ın yolda yürüyorken güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri elde edildi. Burak Koçak’ı bulmak için AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK ve BAKUT gibi toplam 103 kişilik sivil toplum kuruluşu arama faaliyetlerinde yer aldı. Sonunda Burak, 5’inci gün sonunda sağ olarak bulundu. Ayrıca, Burak’ın kaybolduğu günden bir gün önce bayram tıraşı olmak amacıyla arkadaşlarıyla berberde gittiği, annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının saç modelini beğenmeyip; ‘Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?’ diyerek evdeki tıraş makinesiyle saçlarını kestikleri öğrenildi.

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