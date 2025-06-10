Burak Koçak Bulundu, Ailesi Sevindi

BURSA’DA KAYBOLAN ÖĞRENCİ BULUNDU

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek amacıyla evinden ayrıldı. Ancak, Koçak’ın mahalle meydanından hareket eden servise binmediği ve okula gitmediği haberi ailesine ulaştı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Burak Koçak’ı aramak için aile, çevrede araştırma yapmaya başladı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu bahçesinde bulunan bir barakada, Burak’a ait okul çantasının bulunması üzerine aile durumu gecenin ilerleyen saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhbar üzerine jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü arama çalışmalarına başladı. Burak Koçak’ın yolda yürüyorken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan ekipler, kaybolan çocuğu bulmak için tüm kaynaklarını seferber etti. AFAD, JAK, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşlarından toplam 103 kişi, Burak Koçak’ı bulmak için yoğun çaba harcadı. Arama çalışmalarının 5’inci gününde Burak Koçak, sağ olarak bulundu.

ÖNCEKİ GÜN YAŞANANLAR

Öte yandan, Burak Koçak’ın kaybolmadan bir gün önce arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gidip bayram tıraşı olduğu belirtildi. Ancak, alınan tıraş modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak ve amcası, “Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?” diyerek evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarını tamamen kestikleri ifade edildi.