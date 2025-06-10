Burak Koçak Giysi Dolabında Bulundu

GİYSİ DOLABINDAN BULUNDU

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, 5 Haziran’da okula gitmek üzere evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak, arama faaliyetlerinin 5’inci gününde bir arkadaşının evinde saklanırken tespit edildi. Koçak’ın bulunması ile ilgili birçok detay belirlendi. Soruşturma çerçevesinde, Burak Koçak’ın arkadaşları jandarma tarafından sorgulandı.

ARKADAŞININ EVİNDE Kİ ŞAŞIRTAN DURUM

Ekipler, Koçak’ın Altıntaş Mahallesi’nde bir arkadaşının evinde olduğunu öğrendikten sonra belirtilen adrese yöneldi. Eve giren jandarma, Burak Koçak’ı giysi dolabında saklanırken buldu. Sağlık durumu iyi olan Burak Koçak, daha sonra ailesine teslim edildi. Bu olay, yerel halkta merak ve endişe uyandırdı.