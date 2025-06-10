Burak Koçak Giysi Dolabında Bulundu

BURSA’DA KAYBOLAN ÇOCUK BULUNDU

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 5 Haziran’da okula gitmek için evinden ayrılan ve bir daha haber alınmayan Burak Koçak (14), arama çalışmalarının 5’inci gününde arkadaşının evinde saklanırken bulundu. Koçak’ın bulunmasına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor.

ARKADAŞININ EVİNDE SAKLANIYORMUŞ

Soruşturma dahilinde Burak Koçak’ın arkadaşları, jandarma tarafından sorgulandı. Koçak’ın Altıntaş Mahallesi’nde bir arkadaşının evinde olduğu anlaşılınca ekipler adrese yönlendirildi. Eve giren ekipler, Koçak’ı giysi dolabında saklanırken buldu. Sağlık durumu iyi olan Koçak, daha sonra ailesine teslim edildi.