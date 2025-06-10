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Burak Koçak, Kayboldu 5 Gün Geçti

ÖĞRENCİ BURAK KOÇAK’IN KAYBOLUŞU

Orhaneli ilçesinin Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak’ın mahalle meydanından kalkan servise binmediğini anlayan ailesi, akşam saatine kadar onu göremeyince çevrede aramaya başladı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Burak’a ait okul çantasını bulan aile, durumu gece İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhbarın ardından jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü arama çalışmaları başlattı. Burak Koçak’ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Arama çalışmaları, AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK, BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplam 103 kişi tarafından gerçekleştirildi.

KOÇAK SAĞ OLARAK BULUNDU

Arama çalışmalarının 5’inci gününde Burak Koçak sağ olarak bulundu. Ayrıca, kaybolmadan bir gün önce Burak’ın bayram tıraşı için arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gittiği, fakat annesi Hanife Koçak ve amcasının saç modelini beğenmeyip, “Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?” diyerek evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarını tamamen kestikleri bilgisi paylaşıldı.

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