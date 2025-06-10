Burak Koçak Sağ Bulundu, Aile Sevindi

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Bursa’nın Orhaneli ilçesinin Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim alan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahında okula gitmek üzere evinden ayrıldı. Koçak’ın mahalle meydanında kalkan servise binmeyip okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam olunca çocuğunun eve dönmemesi üzerine çevrede arama yapmaya başladı.

OKUL ÇANTASI BULUNDU

Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu bahçesinde Koçak’a ait okul çantasının bulunmasının ardından durum gece İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. Yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü aramalarına başladı. Burak Koçak’ın yolda yürürken güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Burak Koçak’ı bulmak için AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK ve BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişilik bir ekip ile arama çalışmaları başladı. Koçak, arama çalışmalarının 5’inci gününde sağ olarak bulundu. Bu süreçte ayrıca Burak Koçak’ın kaybolmadan bir gün önce, bayram tıraşı yaptırmak için arkadaşlarıyla berbere gittiği, ancak annesi Hanife Koçak ve amcasının saç modelini beğenmemesi üzerine evdeki tıraş makinesiyle saçlarının tamamen kestirildiği belirtildi.