Burak Koçak Sağ Bulundu, Ailesi Sevindi

OĞULUN KAYBOLUŞU VE ARAŞTIRMALAR

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan Burak Koçak, 5 Haziran’da sabah okula gitmek için evden çıktı. Ancak, mahalle meydanından kalkması gereken servise binmeyen 8’inci sınıf öğrencisi, gün boyunca eve dönmeyince ailesi endişelenmeye başladı. Akşam saatine kadar ondan haber alamayan aile, çevrede arama yapmaya karar verdi. Mahalledeki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesinde Burak’a ait okul çantasını bulan aile, durumu gecenin ilerleyen saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

ARAMALAR VE İŞBİRLİĞİ

İhbar sonrası jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın birinci günü geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan ekipler, Burak’ın bulunması için harekete geçti. Arama çalışmalarına, AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK ve BAKUT gibi sivil toplum kuruluşları dahil oldu. Toplamda 103 kişi, Burak Koçak’ı bulmak için yoğun bir çaba gösterdi.

SAĞ SALİM BULUNUŞU

Arama çabaları, Burak’ın kayboluşunun 5’inci gününde sonuç verdi. Bir giysi dolabında saklanan çocuğu fark eden ev sahibi, yaşadığı şokla birlikte durumu jandarmaya bildirdi. Sağlık durumu iyi olan Burak, ekipler tarafından ailenin yanına teslim edildi. Oğluna kavuşan anne, mutluluğunu gözyaşlarıyla dile getirdi. Anne ve oğulun yeniden bir araya geldiği anlar kamera kayıtlarına yansıdı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Burak, işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kontrol amaçlı kaldırıldı.

OLAY TAHMİNLERİ VE GÖRÜŞLER

Ev sahibi Ayşe Yalın, “Oğlum Erhan ile bir ara mesajlaşmışlar. Sonra buraya girmiş. Bizim haberimiz yoktu, 5 gün boyunca dolabın içinde kalmış. Sonra fark ettik. Burada bıraktığımız ekmekleri yemiş ve yanına su almış. Annesi kaç gündür ağlıyor. Eğer bilseydim hemen annesine teslim ederdim” dedi. Mahalle sakinlerinden biri ise, “Arefe gününden beri her yerde aranıyordu. Arkadaşının eski bir evine girip dolaba saklanmış. Saç tıraşını beğenmemiş amcası. Bu yüzden kaçtığı söyleniyor” şeklinde konuştu.