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Burak Koçak Sağ Bulundu. Arama Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

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BURSA’DA KAYBOLAN ÖĞRENCİ BULUNDU

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak, Koçak’ın mahalle meydanından hareket eden servise binmediği ve okula gitmediği anlaşılınca ailesi akşam saatine kadar kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine aile, çevrede arama çalışmalarına başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Koçak’ın kaybolduğu gün, mahallede bulunan Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki barakada Burak’a ait okul çantasının bulunduğunu gören aile, durumu gece geç saatlerde İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nın ilk günü geniş bir arama başlattı. Burak Koçak’ın yolda yürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı ve bu bilgiler doğrultusunda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

GÖNÜLLÜLER DESTEK VERDİ

Arama çalışmalarına AFAD, JAK, UMKE, dalgıç polis ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi katıldı. nihayetinde Burak Koçak, 5 gün süren çabaların ardından sağ olarak bulundu. Ayrıca, Burak’ın kaybolmadan bir gün önce arkadaşlarıyla bayram tıraşı olmak amacıyla mahalledeki berbere gittiği ve annesi ile amcasının beğenmediği saç modelinden ötürü evdeki tıraş makinesiyle saçlarının tamamını kestikleri ifade edildi.

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